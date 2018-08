Anzeige

Bensheim.Nirgends gibt es so viele mittelalterliche Burgen wie zwischen Rüdesheim und Koblenz, die Wiege der Rheinromantik.

Die Abteilung „Outdoor / Wandern für Aktive“ der SSG Bensheim hatte sich auch in diesem Jahr wieder einen Teilabschnitt im Mittelrheintal vorgenommen. War es 2017 von Kaub nach Sankt Goarshausen, so startete die Gruppe diesmal in Assmannshausen, um nach Kaub zu wandern.

Zum Glück hatte die Hitzewelle an diesem Sonntag eine kleine Pause eingelegt und man konnte in der Früh bei guten Wandertemperaturen losgehen. Der Rheinsteig führte zuerst in mehr oder weniger steilen und langen Serpentinen den Höllenberg hoch, der für seinen Wein bekannt ist.