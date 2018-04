Anzeige

Bensheim.Am Freitag (13.), 20 Uhr, ist im Parktheater die Show „Let’s Burlesque“ mit Evi & das Tier zu sehen. „Es wird heiß, es wird wild, es wird ausgelassen: Alles ist möglich, wenn Evi & das Tier mit ihrer Band The Glanz die Bühne erobern“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. „Die furiose Mischung aus Musik, Tanz, Artistik und jeder Art von Sinnlichkeit bringt die Luft von der ersten Sekunde an zum Brennen – ein rauschendes Fest sinnlich-sündiger Lebensfreude, eine furiose Mischung aus Musik und Erotik mit einem gehörigen Schuss Wahnsinn.“

Im Jahre 2008 haben Evi & das Tier mit Miss Evi’s Company die erste Burlesque-Show ins Rampenlicht renommierter Varieté-Bühnen nach Deutschland gebracht. „Let’s Burlesque! ist die moderne Wiedergeburt der lasterhaften Vaudeville-Shows der 20er Jahre, flotter als Varieté, bunter als Kabarett, und süffiger als Musiktheater.“

Karten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816.