Bus 640 fährt andere Route

Bensheim.Ab Montag, 10. Juni, kommt es zu einer dauerhaften Streckenänderung der Linie 640 in Bensheim. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in der Wormser Straße und der daraus resultierenden verspäteten Ankunft am Bahnhof Bensheim haben VRN und Stadt Bensheim beschlossen, den Linienverlauf anzupassen.

Durch den optimierten Fahrtweg soll die Linie 640 zuverlässiger und pünktlicher am Bahnhof ankommen, damit der Umstieg in andere Buslinien und zu den Zügen sichergestellt wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch die Schwanheimer Straße

Von Einhausen kommend fährt der Bus wie gewohnt durch das Gewerbegebiet Stubenwald. An der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Berliner Ring fährt der Bus nach links in Richtung Norden ab und biegt am Kreisverkehr in die Schwanheimer Straße ein. Durch diese Straße mit den Haltestellen Schwanheimer Straße, Annastraße und Dammstraße/Bahnhof fährt die Linie 640 zur Endhaltestelle Bahnhof/ZOB. Bereits an der Haltestelle Dammstraße/Bahnhof ist ein Umstieg zu den Zügen möglich. Bei den Abfahrts- und Ankunftszeiten gebe es keine Änderungen.

Die zwei morgendlichen Verstärkerfahrten an Schultagen fahren weiterhin den bisher gewohnten Linienweg. Am Nachmittag bleiben die folgende Fahrten unverändert und fahren weiterhin über die Haltestellen EKZ/Güterbahnhof und Finanzamt zurück nach Einhausen: 12.25 Uhr, 13.20 Uhr und 15.40 Uhr ab Geschwister-Scholl-Schule (Abfahrtszeiten Finanzamt: 12.41 Uhr, 13.36 Uhr, 15.56 Uhr), schreibt der Verkehrsverbund.

Die Linie 641 bleibt von der Umstellung auf der Linie 640 unberührt und fährt unverändert durch die Wormser Straße. red

Info: Aktuelle Informationen und Fahrpläne unter www.vrn.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019