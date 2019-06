Bus hält auch in Langwaden

Bensheim.Rheinaufwärts von Sankt Goar über die Loreley nach Bingen, so verläuft die diesjährige Route für die Schifffahrt der Bensheimer Senioren am Dienstag (18.), die von den Verantwortlichen der Verwaltung in Kooperation mit dem Kommunalen Seniorenbeirat der Stadt durchorganisiert wurde.

Die Reise beginnt mit der Fahrt in sechs Omnibussen, ein Bustransfer vom Heimatort bis zum Busbahnhof Bensheim und wieder zurück ist vorgesehen (wir haben berichtet).

Wie Seniorenbeauftragter Dieter Seiche am Freitag ergänzend mitteilte, hält Bus Nummer zwei auch in Langwaden – und zwar um 8.55 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Danach geht es weiter nach Fehlheim.

Für alle Teilnehmer gilt, dass diese – sofern erforderlich – in den für sie auf dem Ticket vorgesehenen Bus umsteigen müssen, jedoch nach der Rückreise wieder am Bahnhof in den Zubringer zur Rückreise zum Heimatort einsteigen können. red

