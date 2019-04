Bus-Shuttle zum Fürstenlager für die Stadt eine Option

Bensheim.Die Parkplatzsituation rund um das Fürstenlager sorgt insbesondere an den Wochenenden bei den Anwohnern in Auerbach – wie berichtet – für große Verärgerung: Besucher parken ihre Fahrzeuge vor Einfahrten oder blockieren Wege und Seitenstraßen. Der Suchverkehr nach Parkplätzen ist ein weiterer Punkt, von dem die Anwohner schon lange genervt sind. Ortsvorsteher Robert Schlappner und Bürgermeister Rolf Richter haben sich hierzu erst kürzlich wieder ausführlich über die Situation und mögliche Lösungen beraten, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Die Problematik sei im Rathaus demnach seit längerem bekannt, die Verwaltung habe in der Vergangenheit eine Reihe von Möglichkeiten geprüft, die aber aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar waren. Weder eine Parkfläche in der Weidgasse und Bachgasse, noch die Errichtung von Parkflächen durch Grundstücksankäufe in der Umgebung seien nach eingehender Prüfung eine Option gewesen. Aktuell stehen laut Stadt weitere Lösungsansätze auf dem Prüfstand: Die Verwaltung sieht als mögliche Option einen Bus-Shuttle. Das hatten auch Anlieger gefordert. Bezüglich der Finanzierung steht man mit der für das Fürstenlager zuständigen Verwaltung der hessischen Schlösser und Gärten in Gesprächen. Im Mai findet hierzu ein Abstimmungstermin statt. ps/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019