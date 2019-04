Busfahrt nach Rüdesheim

Bensheim.Am Sonntag, 28. April, fährt der OWK Bensheim mit dem Bus nach Rüdesheim. Vor Ort gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Tag zu gestalten. Zum Beispiel die Romantiktour: Fahrt mit der Kabinenbahn zum Niederwalddenkmal, Spaziergang zum Jagdschloss Niederwald, Abfahrt mit der Sesselbahn nach Assmannshausen, Schifffahrt zur Burg Rheinstein mit Besichtigung, mit dem Schiff zurück nach Rüdesheim. Oder eine Stadtführung mit Besuch des Kräutermarktes in Assmannshausen.

Die Mittagseinkehr ist bei einem Kräuterwirt in Assmannshausen vorgesehen. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr am Busbahnhof in Bensheim. Rückkehr um 20 Uhr.

Das komplette Programm sowie die Anmeldeliste liegen in der Tourist-Info Bensheim aus. Anmeldefrist: 12. April. Die entstehenden Kosten sind auf das Wanderkonto des OWK Bensheims zu überweisen. Für Rückfragen stehen die Wanderführerinnen Brigitte Bach 06251/74894 und Erna Jarz 06251/69611 zur Verfügung. red

