Bensheim.Höhepunkt im Jahresprogramm 2019 des Bensheimer Obst- und Gartenbauvereins wird die Busreise nach Bremerhaven von Mittwoch, 8., bis Sonntag, 12. Mai, werden. Das Reiseprogramm wurde so konzipiert, dass die Teilnehmer die Gelegenheit haben, möglichst viele der maritimen Sehenswürdigkeiten von Bremerhaven und Bremen kennenzulernen.

Geplant ist in Bremerhaven unter anderem eine zweistündige Hafenrundfahrt mit dem Hafenbus und ein Besuch des Deutschen Auswandererhauses. Am dritten Tag folgt eine Busfahrt nach Bremen, dort ist eine Stadtrundfahrt, ein Stadtrundgang sowie eine Führung in der „Botanika Bremen“ und ein Vortrag über das Moor Osterholz-Scharmbeck geplant. Am letzten Tag vor der Heimreise steht der Besuch des Klimahauses (Schwitzen, Frieren, Staunen) an sowie eine Schifffahrt „Dicke-Pötte-Tour“ in Richtung Nordsee, vorbei an der längsten Stromkaje der Welt. Am 12. Mai wird die Heimfahrt mit Rast in Bockenem angetreten.

Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Mitfahrinteressenten können sich an Wolfgang Heeb unter der Telefonnummer 06251/3438 wenden. Im Reisepreis inbegriffen sind: Busfahrt, Übernachtung mit Frühstück, Eintritte, Führungen, Stadtrundfahrt in Bremen und viermal Abendessen.

Abschluss für das Jahr 2018 ist die Weihnachtsfeier mit Ehrungen am Sonntag, 9. Dezember, um 15 Uhr in der Vetters Mühle in Zell. Beim Obst- und Gartenbauverein Bensheim sind Gäste immer willkommen, informiert der Verein. red

