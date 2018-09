Cantemus singt „Zigeunerlieder“

Bensheim.Von Zigeunern reden darf man nicht, über sie singen lohnt sich aber trotz der verfemten Vokabel allemal. Die „Zigeunerlieder“ von Johannes Brahms, die der Kammerchor Cantemus Bensheim am Samstag, 29. September, bei den Bensheimer Musiktagen vorstellt, haben ohnehin viel mehr zu bieten als exotisches Kolorit.

Die raffinierte Mischung aus einfachen Melodien, großen Gefühlen und einem atemberaubend schweren Klavierpart ist so ziemlich das Beste, was an der Bruchlinie zwischen Kunst- und Volksmusik zu finden ist. Für das Konzert, das um 20 Uhr im Parktheater beginnt, gesellt sich der Pianist Thorsten Larbig, bewährter Cantemus-Begleiter, zu den von Christoph Siebert dirigierten Sängern. Robert Schumanns ohne Scheu vor Klischees komponiertes „Zigeunerleben“ weist in dieselbe Richtung und verfehlt seine Wirkung gleichfalls nicht, wenn etwa die lodernden Flammen eines Lagerfeuers in Töne gesetzt sind.

Bei seinem Auftritt im Rahmen der „Bensheimer Musiktage“ zeigt der Kammerchor an weiteren Beispielen, wie Schumann und Brahms den Volkston getroffen und zugleich veredelt haben. Schumanns unheimliches „Ungewitter“ oder Brahms’ berauschende „Vineta“-Version stehen für die vielen romantischen Glanzpunkte dieses Konzerts. Dessen Bandbreite reicht von der zugleich schlichten und kunstvollen Aufbereitung eines Strophenlieds bis zur epischen Erzählung eines in dichterische Sprache gefassten Todesfalls beim berühmten Brahms-Stück „Darthulas Grabesgesang“.

Neben großer Musik bietet das Konzert auch einen kleinen Überraschungseffekt. Ein Teil des Programms wurde bei einem Dirigier-Workshop erarbeitet, den die Kunstfreunde Bensheim angestoßen haben. Die Nachwuchs-Dirigenten Marta Chorzyska und Johannes Opfermann werden zeigen, welchen Beitrag sie zum Erfolg dieses Abends geleistet haben.

