Caritas-Sammlung der Pfarrgemeinden

Bensheim.„Sei gut, Mensch!“ lautet das Motto der bundesweiten Kampagne der Caritas, deren Sommer-Sammlung vom 20. bis 30. Mai stattfindet. Gerade in der Corona-Krise folgen viele Menschen dieser Aufforderung, für andere Gutes zu tun.

Auch vor der Pandemie waren viele Menschen bereit, anderen Gutes zu tun, für den Nächsten und die Gemeinschaft Verantwortung zu tragen, sich für sie einzusetzen und zu helfen, wo Unterstützung benötigt wird. Die katholischen Pfarrgemeinden in Bensheim bitten um eine „großherzige Spende“ für die Anliegen der Caritas. Der Sammelerlös geht zur Hälfte an den Caritasverband für die örtlichen Beratungsstellen. Die andere Hälfte bleibt in den Pfarrgemeinden, um schnell und unbürokratisch vor Ort bedürftigen Menschen helfen zu können.

Freiwillige Helfer werden die Sammlungsbriefe an die Katholiken in Bensheim ausgetragen. Spenden können jederzeit an folgende Konten überwiesen werden:

Sankt Georg: Sparkasse Bensheim, IBAN: DE66 5095 0068 0001 0044 56

Sankt Laurentius: Sparkasse Bensheim, IBAN: DE38 5095 0068 0001 0198 01

Heilig Kreuz: Sparkasse Bensheim, IBAN: DE13 5095 0068 0001 0612 82. red

Info: Für weitere lnformationen: www.SeiGutMensch.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.05.2020