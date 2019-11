Caritas-Sammlung „sozial braucht digital“

Bensheim.In der Zeit vom 26. November bis zum 5. Dezember findet in den katholischen Pfarrgemeinden die Caritas-Sammlung statt. Katholische Gemeindemitglieder erhalten den Sammlungsbrief persönlich zugestellt oder finden ihn in der Gemeinde Heilig Kreuz in den Mitteilungen „Katholisch in Bensheim“.

Die bundesweite Kampagne der Caritas steht 2019 unter dem Schwerpunkt-Thema „sozial braucht digital“. Sie setzt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung in der sozialen Arbeit auseinander, um die Chancen für soziale Projekte zu nutzen. Analoge und digitale Welt greifen sinnvoll ineinander, zum Beispiel bei der Onlineberatung für Schwangere, Suizidgefährdete oder Menschen mit Überschuldung.

Gleichzeitig werden die Risiken in den Blick genommen und Lösungen erarbeitet. „Soziale Arbeit braucht digitale Zugänge und Möglichkeiten, um umfassend nah bei den Menschen zu sein“, betont Caritas-Präsident Peter Neher beim Start der Caritas-Kampagne.

Der Sammlungserlös geht zur Hälfte an den Caritasverband Darmstadt für die örtlichen Beratungsstellen. Die zweite Hälfte bleibt in den Pfarrgemeinden, um schnell und unbürokratisch bedürftigen Menschen helfen zu können. red

