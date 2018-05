Anzeige

Bensheim.Mit der Botschaft „Weil spenden gut tut“ startet am 25. Mai die Caritas-Sammlung des Bistums Mainz im Pfarreienverbund der katholischen Gemeinden in Bensheim. In der Zeit zwischen 25. Mai und 3. Juni erhalten die Gemeindemitglieder von Sankt Georg und Sankt Laurentius einen Brief mit der Bitte, eine Spende für die Arbeit der Caritas zu überweisen.

Unterstützung vor Ort

In der Gemeinde Heilig Kreuz liegt der Brief den kirchlichen Mitteilungen bei. Eine Hälfte der Spenden hilft den Gemeinden vor Ort, zum Beispiel bei der Unterstützung sozial ausgegrenzter Familien, Alleinerziehender, ebenso älterer, einsamer, kranker und behinderter Menschen.

Mit der anderen Hälfte wird die soziale Arbeit des Caritasverbands Darmstadt gefördert. Die Caritasarbeit ist auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Einrichtungen und Beratungsstellen des Caritasverbands helfen und beraten Menschen unabhängig von deren Nationalität, gesellschaftlichem Status und Konfession. red