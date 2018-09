Carsten Wiebusch bei den Orgelwochen

Bensheim.Am Donnerstag (20.) gastiert Professor Carsten Wiebusch im Rahmen der Orgelwochen um 20 Uhr in der Michaelskirche. In seinem vielseitigen Programm bringt er die unterschiedlichen Klangmöglichkeiten der Ott-Orgel optimal zur Geltung.

Zu hören sind barocke Werke wie das Orgelkonzert g-Moll von Georg Friedrich Händel und die drei kunstvollen Bearbeitungen über den Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ von Johann Sebastian Bach. Außerdem erklingen die „Vaterunser“-Sonate von Felix Mendelssohn Bartholdy und Werke von Olivier Messiaen und Marcel Dupré.

Carsten Wiebusch zählt zu den vielseitigsten und profiliertesten Kirchenmusikern seiner Generation. Nach dem Studium in Düsseldorf, Essen und Stuttgart wurde er 1999 Kantor der Christuskirche Karlsruhe. Er ist Preisträger verschiedener internationaler Wettbewerbe und als Konzertorganist in nahezu allen europäischen Ländern, Russland und den USA aufgetreten. Daneben spielte er zahlreiche CDs ein. Im Jahr 2017 wurde er auf die renommierte Orgelprofessur an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main berufen.

Karten für das Konzert sind an der Abendkasse erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018