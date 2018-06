Anzeige

Ein programmatischer Schwerpunkt im Jahr 2017 war die Verbesserung der augenmedizinischen Versorgung von Kindern in Entwicklungsländern. „Viele Augenkrankheiten sind heilbar, wenn man sie rechtzeitig erkennt und behandelt“, erklärt Brockhaus. „Doch in den Armutsregionen der Welt fehlt es an Kliniken und gut ausgebildetem Personal. Zahlreiche Kinder und Erwachsene erblinden, obwohl es vermeidbar wäre.“

Neues Augenprojekt in Kenia

Das will die CBM ändern. Im Jahr 2017 konnte sie vor allem die Zahl der augenlichtrettenden Operationen am Grauen Star bei Kindern von knapp 12 000 auf fast 41 000 steigern. Allein mehr als die Hälfte davon wurde in einem neuen Augenprojekt in Kenia operiert. Außerdem eröffnete in Kameruns Hauptstadt Yaoundé eine CBM-geförderte Augenklinik mit spezieller Kinderstation.

Kinder mit Seh- und anderen Behinderungen haben in vielen Ländern kaum Zukunftsperspektiven. Ihnen Chancen auf ein besseres Leben zu eröffnen, ist auch im Jahr 2018 eine wichtige Aufgabe der CBM, und zwar nicht nur durch medizinische Hilfe.

Brockhaus betont: „Kinder, die mit einer dauerhaften Behinderung leben, sollen genauso zur Schule gehen können wie alle anderen auch. Deswegen setzen wir uns vor allem auf politischer Ebene für das Recht auf Bildung für alle ein.“ Ziel sei es, auch von der deutschen Entwicklungspolitik ein klareres inhaltliches Bekenntnis für inklusive Bildung zu erhalten. Dazu gehörten auch finanzielle Förderzusagen. red

