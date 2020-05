CBM gründet neue Stiftung

Bensheim.Die Christoffel-Blindenmission (CBM) in Bensheim hat eine neue Stiftung gegründet. Ziel ist es, die Projektarbeit der CBM langfristig zu stärken. Die sogenannte CBM-Stiftung wird rechtlich selbstständig sein. „Mit der CBM-Stiftung haben wir ein Kompetenz-Zentrum für stifterisches Engagement geschaffen, das Stiftern einen Rundumservice bei Gründungsberatung, Geschäftsführung und treuhänderischer Verwaltung bietet“, erläutert CBM-Vorstand Peter Schießl die Vorzüge der Stiftung. Natürlich sind auch Zustiftungen möglich. Alle Erträge aus der neuen Stiftung fließen in CBM-Projekte für Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern.

Ansprechpartner für Gründe

Stiften bringt zum einen steuerliche Vorteile für die Geber. Es ermöglicht aber auch, etwas Dauerhaftes unter eigenem Namen zu schaffen. Denn eine Stiftung bleibt über den Tod hinaus bestehen. Menschen, die gerne eine Stiftung unter dem Dach der CBM-Stiftung gründen möchten, stehen kompetente Ansprechpartner zur Seite. Sie beantworten Fragen wie: Was muss ich tun, um eine Stiftung zu gründen? Wie muss eine Satzung aussehen? Und wie stärke ich meine Herzensprojekte? Von der Stiftungsidee bis hin zur Verwaltung begleiten CBM-Mitarbeiter die Stiftungsgründer.

Erfahrung mit einer eigenen Stiftung hat die CBM bereits seit 2002. Damals gründete sie die Ernst-Christoffel-Stiftung. Als unselbstständige Stiftung kann die Ernst-Christoffel-Stiftung jedoch nicht als Treuhänder auftreten. Sie ist eine reine Förderstiftung für die Zwecke der CBM und lebt von Zustiftungen.

Vorstand der neuen Stiftung sind Tanja Spiegel und Thorsten Schmidt, Geschäftsbereichsleitungen Institutionelle Geber sowie Finanzen der CBM. Den Stiftungsbeirat bilden die CBM-Vorstände Rainer Brockhaus und Peter Schießl. Die CBM-Stiftung ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstützt zurzeit 525 Projekte in 55 Ländern. red

Info: Näheres zur CBM-Stiftung unter www.cbm-stiftung.de

