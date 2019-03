CBM-Projekt zum Weltwassertag

Bensheim.Stolz zeigt Misganaw den Wassertank seiner Schule in einem kleinen Dorf in Äthiopien. Der 15-Jährige ist in seiner Klasse verantwortlich für ein Hygiene-Projekt, das von der Christoffel-Blindenmission (CBM) gefördert wird. Das Projekt soll dazu beitragen, die hoch ansteckende Augenkrankheit Trachom durch rechtzeitige Vorbeugung auszurotten. Wo Wasser knapp ist, verwenden die Menschen das kostbare Nass in erster Linie zum Trinken und Kochen. Regelmäßiges Waschen wird oft vernachlässigt. Anlässlich des heutigen Weltwassertags am 22. März fordert die CBM daher sauberes Wasser für alle. „Vor allem in Entwicklungsländern ist die Versorgungslage schlecht“, sagt CBM-Vorstand Rainer Brockhaus. „Sauberes Wasser muss für alle erreichbar und barrierefrei zugänglich sein“, so Brockhaus. red/Bild: CBM/Hayduk

