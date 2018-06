Anzeige

Bensheim.Der Hemsberg ist das erste Ziel im diesjährigen Sommerprogramm der CDU-Fraktion. Am Dienstag (26.) laufen die Christdemokraten zum Bismarckturm.

„Wir wollen uns die Entwicklung am Turm anschauen, nachdem der neue Verein die Verantwortung übernommen hat“, sagt Stadtverordneter Carmelo Torre. „Beim Besuch im vergangenen Jahr hatte die CDU vorgeschlagen, die Bäume an der Bergspitze zurückzuschneiden. Damit sollten Sichtachsen in die Ebene geschaffen werden.“

Hierüber soll mit Vertretern des Hemsbergturm-Vereins, die an dem Termin teilnehmen werden, gesprochen werden. Treffpunkt für den Spaziergang ist um 19 Uhr am Vereinsgelände der SKG Zell am Ende des Hambacher Weges.