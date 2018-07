Anzeige

Die Stadtverordneten der CDU-Fraktion kommen am heutigen Dienstag (17.) zur Besichtigung der Baumaßnahme am Berliner Ring zusammen. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf der Westseite der Straßenkreuzung Berliner Ring / Ecke Brückweg in Auerbach. Im Anschluss werden die Christdemokraten zu einer geselligen Runde in die Weinschänke Jäger am Rinnentor in Bensheim einkehren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.07.2018