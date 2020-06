CDU begrüßt Corona-Hilfen

Bensheim.„Wir unterstützen die angekündigten Maßnahmen der Stadt, um die negativen Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern“, erklärt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk für die CDU-Fraktion. Der Magistrat plant – wie berichtet – eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen.

Bürgermeister Rolf Richter kündigte für alle Bürger pragmatische und zeitnahe Unterstützung an, die besonders stark betroffen sind. Der Rathauschef verdeutlichte, das Unternehmen, Kulturschaffende, Familien und Vereine wichtige Grundpfeiler des Zusammenlebens in der Stadt Bensheim seien und Unterstützung verdienen. Diese Haltung teile die Union vollumfänglich und stütze den Magistrat in seiner Entscheidung.

Schon in den vergangenen Wochen habe die Stadt Bensheim zur Entlastung von Unternehmen Sofortmaßnahmen ergriffen. Dazu zählen unter anderem die Stundung von Steuerforderungen, gewerblichen Mieten und Gebühren zum Beispiel für die Kinderbetreuung und Musikschule.

„Für Gastronomen bedeutet dies zum Beispiel, dass sie im laufenden Jahr 2020 keine Sondernutzungsgebühr für Freisitze zahlen müssen. Zusätzlich dürfen sie ihre Freiflächen nach Möglichkeit vergrößern und einfach länger nutzen“, erklärt CDU-Stadtverordneter Maximilian Gärtner. Erfreut zeigen sich die Christdemokraten, dass die Ferienspiele nun doch in Form eines begrenzten Betreuungsangebots stattfinden sollen.

Kein eigener Antrag

Daher werde die Union keinen Antrag zu dem Thema für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stellen, sondern die Vorlage des Magistrats abwarten. In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (2.) wollen die Mitglieder der CDU-Fraktion mit Bürgermeister Rolf Richter und Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung über weitere geplante Corona-Maßnahmen sprechen. red

