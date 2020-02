CDU beschäftigt sich mit Bensheimer Sportstätten

Bensheim.„Breiten- und Freizeitsport sind neben dem Leistungssport wichtige Bestandteile unserer Gesellschaft. Unsere Bensheimer Vereine bieten in allen drei Bereichen vielfältige Angebote, um sich sportlich zu Betätigen oder sich ohne Leistungsdruck zu bewegen und die Gesundheit zu fördern“, erklärt CDU-Stadtverordnete und Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses Sibylle Becker.

Hierfür stellt die Stadt seit vielen Jahrzehnten die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung. Von den Sportplätzen über Turnhallen – auch der Schulen – bis hin zum Hallenbad. Die Christdemokraten wollen dem großen Stellenwert des Sports durch Erhalt der bestehenden Anlagen und gezielte Investitionen entsprechen. Auch für nicht vereinsgebundene Sportler stehen Flächen im Stadtgebiet zur Verfügung.

Vor ihrer heutigen (18.) Sitzung treffen sich die Mitglieder der CDU-Fraktion um 19 Uhr im Bürgerraum der Weststadthalle am Berliner-Ring. In den vergangenen Jahren wurde dort verstärkt investiert. Zum Beispiel wurde das Dach komplett erneuert. Bei der Besichtigung wollen die Christdemokraten zusammen mit Bürgermeister Rolf Richter schauen, ob die Anforderungen der bestehenden Nutzungen weiterhin in dem Gebäude erfüllt werden.

Bike-Park in der Umsetzung

Entlang des Berliner Rings zwischen dem Kreisel Saarstraße und dem Kreisel Obi-Markt haben sich in den letzten drei Jahrzenten zahlreiche Sportanlagen etabliert. Von Norden beginnend das Weiherhausstadion mit seinen Kunstrasenplätzen, Multifunktionsgebäuden und Sporthallen.

Derzeit in der Umsetzung sind der Bike-Park der SSG Bensheim sowie die Verlagerung des Fußballclubs FC Italia Bensheim. Südlich davon der Sportpark West mit den Sportarten Fußball und Hockey. Anschließend die Weststadthalle, der Badesee, die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule sowie die Taunusanlage.

Im Anschluss der Besichtigung des Bürgerraums in der Weststadthalle trifft sich die Fraktion mit Vertretern der SSG Bensheim, um über die Umsetzung des Bike-Parks am Berliner Ring mehr zu erfahren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020