Bensheim.Das Grundstück des ehemaligen Bundeswehrdepots im Westen des Stadtgebietes an der Rheinstraße anzukaufen war die richtige Entscheidung, schreibt die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung.

Aktuell in der Umsetzung ihrer neuen Unterkunft befindet sich die Ortsvereinigung des Roten Kreuzes (DRK). „Mit der Verlagerung des Stützpunktes von der Rodensteinstraße in der Stadtmitte an die Rheinstraße wird eine weitere soziale Einrichtung eine neue Heimat erhalten. Der Neubau wird für den Ortsverband nach den heutigen Bedürfnissen ausgerichtet sowie für die zukünftigen Arbeiten funktional organisiert“, erklärt CDU Stadtverordneter Markus Geißelmann.

Über den Stand der Arbeiten möchten sich die Mitglieder der CDU-Fraktion am heutigen Dienstag (3.) mit Vertretern des DRK austauschen. „Die Union unterstützt das Projekt des Ortsverbandes“, sagt Rudolf Volprecht für die CDU-Fraktion.