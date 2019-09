CDU besichtigt Hoffart-Ausstellung

Bensheim.Die Mitglieder der CDU-Fraktion werden am heutigen Dienstag (24.) die Ausstellung des Bürgernetzwerkes zum Ideenwettbewerb für das Hoffart-Gelände besuchen. „Wir interessieren uns sehr, die Vorschläge kennenzulernen und mehr über die Inhalte der Arbeiten der Studenten zu erfahren“, erklärt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Hotel-Nutzung ein Thema

Im Austausch mit dem Bürgernetzwerk möchten die Christdemokraten auch mehr über die vorgegebene Nutzung eines Hotels erfahren: Welche Rolle kann ein Hotel im Kontext mit Parktheater, Dalberger Hof, Bürgerhaus und Beauner Platz in Zukunft einnehmen? „Wichtig erscheint uns, dass eine städtebauliche Lösung mit der zukünftigen Nutzung gedacht werden muss“, so Stadtverordneter Peter Schwalbach. „Beides muss im Einklang gebracht und in das Umfeld eingebunden werden.“

Mit Vertretern des Bürgernetzwerkes wollen die Mandatsträger der CDU über die Modelle und Pläne sprechen. Die Mitglieder der Fraktion treffen sich heute (24.), um 19 Uhr, Am Wambolterhof 3 in Bensheim, in der Ausstellung in den Räumlichkeiten des ehemaligen Elektro Ross. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.09.2019