Anzeige

Bensheim.In den beiden Wochen der Osterferien werden die CDU-Stadtverordneten wie gewohnt unterwegs sein und unter anderem Vereine, Hilfsorganisationen und Unternehmen einen Besuch abstatten. Am heutigen Dienstag (27.) treffen die Mitglieder der Fraktion Vertreter des THW-Ortsverbandes Bensheim, um sich über deren Aufgaben und Arbeit zu informieren.

„Neben den Feuerwehren leisten auch andere örtliche Hilfsorganisationen wie unter anderem das THW eine wichtige Aufgabe zum Schutz der Bevölkerung“, sagt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. „Mit dem Ortsbeauftragten Ullrich Michel und seinen Kollegen möchten wir über die aktuelle Entwicklung der Ortsgruppe und deren Jugendarbeit sprechen und mehr darüber erfahren“.

Die Christdemokraten kommen am heutigen Dienstag (27.), um 19 Uhr, in der Unterkunft des Technischen Hilfswerks Ortsverband Bensheim an der Lahnstraße 51 in Auerbach zusammen. red