CDU diskutiert über neuen Standort

Bensheim.Die Mitglieder der CDU-Fraktion werden heute (15.), 19 Uhr, im Hotel Felix unter anderem über einen Standortvorschlag des Magistrats für eine neue Toilettenanlage am Bensheimer Bahnhof sprechen. „Wir sind mit der Situation der derzeitigen Toilettenanlage nicht zufrieden“, erklärt Fraktionschef Markus Woißyk. „Der aktuelle Standort ist aus der Erfahrung der letzten Jahre nur bedingt geeignet. Ständige Verunreinigungen und Vandalismus durch Personengruppen machen die Einrichtung unattraktiv“.

Durch die Nähe zum Tiefgaragenzugang im unteren Bereich der Passage sei die Toilettenanlage nicht ausreichend im Blick von Passanten oder Reisenden. Auch der einfache Zugang in die Räume fördere die Möglichkeit der Verunreinigung und der Zerstörungswut. Die Toilettenanlage musste vor einiger Zeit komplett geschlossen werden, um diese wieder in Stand zu setzten.

Bereits in den Beratungen zum Haushalt 2019 wurde über eine neue Anlage am Bahnhof diskutiert. Mittel in Höhe von 15 000 Euro wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Gelder soll nun in der aktuellen Sitzungsrunde erfolgen, nachdem ein Vorschlag für einen neuen Standort erarbeitet und geprüft wurde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019