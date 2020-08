CDU-Fraktion beim Tennisclub

Bensheim.Die Unterstützung der Vereine und die Förderung ihrer Projekte, die aus dem städtischen Etat geleistet wird, hat für die CDU eine große Bedeutung. „Eine Stärke von Bensheim sind die vielen sozialen und kulturellen Initiativen sowie vor allem die Sportgruppen mit ihrem hohen ehrenamtlichen Engagement“, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

„Bensheim ist eine Sportstadt. Die vielen Vereine und zahlreichen Sportstätten bestätigen dies“, erklärt CDU-Stadtverordnete Sibylle Becker. Hierzu gehört mit über 700 Mitgliedern auch der Tennisclub Blau-Weiß Bensheim, der mit seinen 19 Freiplätzen zu den größeren Tennisclubs in Hessen gehört.

Am heutigen Dienstag (4.) werden die Christdemokraten im Rahmen ihres Sommerprogramms dem Verein einen Besuch abstatten und sich mit Vereinsvertretern treffen. Auch CDU-Bundstagsmitglied Michael Meister hat seine Teilnahme angekündigt.

„Im vergangenen Jahr haben wir einem städtischen Zuschuss zu den Kosten für die Erneuerung der Vier-Feld-Tragluftseilhalle des Tennisclubs zugestimmt“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. Der Verein hat hierfür eine Investition in Höhe von mehr als 240 000 Euro veranschlagt, um die 20 Jahre alte Traglufthalle zu ersetzten. Das Projekt wurde neben der Stadt Bensheim ebenfalls vom Kreis Bergstraße, vom Landessportbund und dem Land Hessen finanziell gefördert. Aber auch der Verein hat hierfür Eigenmittel eingebracht und durch die Aufnahme eines Kredites das Vorhaben finanziell gestemmt.

Treffpunkt zum Besuch des Tennisclubs ist am heutigen Dienstag (4.), um 19 Uhr, auf dem Vereinsgelände an der Saarstraße 62 in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020