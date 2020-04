CDU hat den Wahlkampf eingestellt

Bensheim.„Die Mitarbeiter der Verwaltung in der Stadt, ebenso auf Kreisebene, leisten in der aktuellen Krise eine überaus engagierte Arbeit, die weit über eine bloße Pflichterfüllung hinausgeht. Wir sind dankbar, dass sie mit großem Einsatz dafür sorgen, unser Gemeinwesen am Laufen zu halten“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Bürgermeister Rolf Richter habe die Aufgaben angepackt, die Strukturen der Stadtverwaltung auf die Corona-Pandemie ausgerichtet und koordiniert Hilfsangebote, damit Bensheim die aktuelle Situation möglichst glimpflich übersteht.

Ihre Anerkennung richten die Christdemokraten auch an alle Beschäftigten, die weiterhin in Einrichtungen und Verkaufsstellen tätig sind, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das gilt insbesondere für das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Rettungswesen und sozialen Diensten. Sie hoffen, dass die Bürger von schwerwiegenden Erkrankungen verschont bleiben.

Anträge zurückgestellt

Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker können die Arbeit der Verwaltung unterstützen. Nachdem durch den Hessischen Landtag kurzfristig aufgrund der Pandemie die Kompetenzen des Haupt- und Finanzausschusses erweitert wurden, müsse vorerst nicht mehr die Stadtverordnetenversammlung mit ihren 43 Mitgliedern tagen.

„Beschlüsse des Ausschusses sollten sich auf Themen beschränken, die nicht vom Magistrat entschieden werden können und die dringlich, also nicht zeitlich aufschiebbar sind“, betonte Stadtverordneter Tobias Heinz. Die CDU-Fraktion stellt deshalb ihre Anträge, die sie bereits eingereicht hatte, zurück. Diese hätten in der Sitzung des Parlaments, die eigentlich für diese Woche angesetzt war und nun abgesagt wurde, beraten werden sollen.

Unvorstellbar wäre es für die Christdemokraten gewesen, in den vergangenen Tagen noch Flugblätter zur Bürgermeisterwahl in die Briefkästen einzuwerfen oder Infostände durchzuführen. Bereits vor zwei Wochen habe man den Wahlkampf eingestellt, nachdem sich eine Verschärfung der Lage aufgrund des sich ausbreitenden Virus abgezeichnet hatte. Zumal Bürgermeister Rolf Richter zeitlich durch seine wichtigen Aufgaben bei der Bewältigung der derzeitigen Krise in der Stadtverwaltung gebunden sei.

Viele Bürger in Bensheim sind auf Hilfe angewiesen, auch die Unternehmen brauchen Unterstützung. Neben den angekündigten finanziellen Zuschüssen durch Land und Bund macht CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein darauf aufmerksam, dass jeder einen zumindest kleinen Beitrag leisten kann: „Dies betrifft zum Beispiel die hiesigen Einzelhändler, die nun ihre Waren über das Internet anbieten und zu den Kunden ausliefern. Sie nehmen weiterhin Bestellungen an.“

Die Angebote sind gebündelt dargestellt auf der Seite „Wer liefert was?“, die der Landkreis Bergstraße erstellt hat und unter https://lieferservice-kreis-bergstrasse.de/ abrufbar ist. Auch die Stadtverwaltung hat eine Liste mit Einkaufsmöglichkeiten auf ihrer Homepage (www.bensheim.de) bereitgestellt – unter dem Motto „Bensheim hält zusammen – Bensheim kauft dehaam“. Die Union ruft dazu auf, die Möglichkeit des Einkaufens vor Ort zu nutzen, anstatt bei überregionalen Online-Händlern zu bestellen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.04.2020