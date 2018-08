CDU: Info-Stand zur Kinderbetreuung

Bensheim.Die Betreuung im Kindergarten ist in Hessen für täglich sechs Stunden beitragsfrei. Seit 1. August gilt die finanzielle Entlastung für die Familien, die von der Landesregierung eingeführt wurde. Auch in Bensheim entfallen die Gebühren entsprechend.

Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Birgit Heitland stellen die Mitglieder der CDU an einem Infostand am Samstag (18.), von 10 bis 13 Uhr, am Lammertsbrunnen in der unteren Hauptstraße, die Entwicklung der Kinderbetreuung dar.

Geld vom Land Hessen

Neben der Übernahme der bisherigen Gebühren stellt das Land den Kommunen auch zusätzliche finanzielle Mittel für die Qualität der Betreuung zur Verfügung. In Bensheim setzt sich die CDU für einen Ausbau des Angebots und zusätzliche Plätze ein – entsprechend der steigenden Nachfrage. Zum einen werden Kindertagesstätten saniert und erweitert, zum anderen auch neue Einrichtungen gebaut.

Am Infostand zeigen die Stadtverordneten der CDU zudem Bilder der künftigen Fassade des Bürgerhauses. Für Fragen zu verschiedenen Themen der Kommunalpolitik sind die Christdemokraten ansprechbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018