CDU informiert sich über Großprojekte der Caritas

Weitere Wohnungen für Senioren sollen auf dem Grundstück der bisherigen DRK-Unterkunft entstehen. „Die CDU-Fraktion sieht diese Entwicklung sehr positiv, weil neue Wohnmodelle verbunden mit Pflegeangeboten direkt in der Innenstadt in zentraler Lage vorgesehen sind“, sagt die CDU-Stadtverordnete und Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschuss Sibylle Becker.

Insgesamt 34 Pflegeplätze

Der Sozialträger plant, das seit über 50 Jahren bestehende Seniorenpflegeheim in der Heidelberger Straße zu ergänzen. Das Pflege- und Betreuungsangebot soll auch mit dem weiteren Standort aufgestockt werden.

Die Caritas plant drei Hausgemeinschaften mit insgesamt 34 Pflegeplätzen und zusätzlich sechs bis acht Seniorenwohnungen. Durch den Neubau wird das Grundstück mit 50 Prozent genutzt, was sich in die umliegende Bebauung einfügen wird. Um über den aktuellen Stand des Großprojektes zu sprechen, kommen die Stadtverordneten am heutigen Dienstag (13.), um 19 Uhr, im Caritas-Pflegeheim an der Heidelberger Straße 50 in Bensheim zusammen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.03.2018