CDU informiert sich über Volkshochschule

Bensheim.Im November 2016 hat die Stadtverordnetenversammlung der Rückgabe der Volkshochschule an den Kreis Bergstraße zugestimmt. „Somit wurde das Ende einer Doppelstruktur beschlossen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. „Seit dem 30. Juni letzten Jahres gehört die Volkshochschule Bensheim zur Kreisvolkshochschule Bergstraße. Diese Zusammenlegung haben wir damals als CDU-Fraktion unterstützt.“

Über die seitherige Entwicklung der Fusion wollen die Mitglieder der Fraktion am heutigen Dienstag (20.) mit dem städtischen Leiter des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim Thomas Herborn und dem Verantwortlichen für die Volkshochschule Berthold Mäurer sprechen. „Hierbei möchten wir mehr über das Verhalten der Nutzer erfahren“, sagt Stadtverordnete Tanja Marquardt. Die Stadt hatte sich im Vorfeld mit dem Kreis geeinigt, das Angebot der Volkshochschulen zu vereinen. „Die parallelen Angebote werden seitdem zusammengefasst und das Programm ergänzt. Die Programmvielfalt stand und steht heute noch im Mittelpunkt des damaligen Vorhabens“, so Bürgermeister Rolf Richter. Bis Ende 2018 werden die Ansprechpartner für Bensheim in den gegenwärtigen Räumen, Am Wambolterhof 2, zu finden sein. Die bisher 19 Kursorte der Kreisvolkshochschule erhielten im letzten Jahr dadurch einen weiteren Standort hinzu.

Um über die Entwicklung der Volkshochschule zu sprechen, treffen sich die Stadtverordneten heute (20.), um 19 Uhr, in der Geschäftsstelle, Hauptstraße 71-73. red