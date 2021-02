CDU: Internet statt Infostände

Bensheim.In vier Wochen werden Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte sowie Kreistag und Landrat gewählt. Geplant hatte die Bensheimer CDU, an Infoständen ihre Ziele für die nächsten Jahre vorzustellen. Aufgrund der Corona-Pandemie sagen die Christdemokraten jedoch die Aktion, die an diesem Samstag (13.) in der Innenstadt stattfinden sollte, ab.

„Wir nutzen verstärkt andere Möglichkeiten, um über die Kandidaten sowie unser Programm zu informieren. Neben Berichten in der Zeitung und Faltblättern, die an alle Haushalte verteilt werden, sind dies sowohl die Internetseite als auch die sozialen Netzwerke“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz.

Faltblätter auch per Post

Die CDU weist daher auf ihre Seite www.cdu-bensheim.de hin. Zudem besteht das Angebot, die aktuellen Faltblätter per Post zu übersenden. Bei Interesse wird um eine Nachricht per E-Mail an briefkasten@cdu-bensheim.de gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.02.2021