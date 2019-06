CDU nimmt Wormser Straße ins Visier

Bensheim.Die Wormser Straße ist vielen Autofahrern ein Dorn im Auge. Besonders nachmittags und am frühen Abend kommt der Verkehr auf der Bundesstraße stadteinwärts verstärkt ins Stocken. Doch auch zu anderen Zeiten ist Geduld gefragt. Fast täglich entsteht ein Stau, der die Fahrzeiten auf der Strecke für viele Autofahrer verlängert und eine Belastung für die Anwohner darstellt.

Diese Situation sieht die CDU-Fraktion als „aktuell wichtigste Aufgabenstellung in der Verkehrsplanung in Bensheim“ an, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtverbands. Möglichkeiten sollen geprüft werden, um einen besseren Verkehrsfluss auf der zentralen West-Ost-Verbindung zu erreichen.

Punktuelle Änderungen an der Ampelschaltung seien vor einiger Zeit schon erfolgt, um dem Rückstau entgegenzuwirken: Die Anlage an der Kreuzung zur Fabrikstraße wurde nachjustiert. Unter anderem sollte das System seltener die Grünphase vorzeitig abbrechen, wenn ein bestimmtes Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer beobachtet wird.

Ampeln miteinander koordiniert

„Eine spürbare Verbesserung hat sich nicht ergeben, deshalb hat sich die CDU an Hessen Mobil gewandt, um weitere Optionen für Lösungen in Erfahrung zu bringen“, berichtet Stadtverordneter Tobias Heinz. Die Behörde ist zuständig für Planung, Bau und Unterhaltung der Ampelanlagen auf der Bundesstraße, während die Stadt die rechtlichen Anordnungen vornimmt.

Die Ampeln im Verlauf der B47 bzw. B3 zwischen der Autobahn im Westen und der Einmündung der Platanenallee im Osten sind aufeinander abgestimmt. Neun Anlagen und eine reine Fußgängerampel arbeiten tagsüber im sogenannten koordinierten Betrieb. Zuletzt war an der Kreuzung der Wormser Straße mit der Fabrikstraße eine Lichtsignalanlage ergänzt worden, um die Einkaufsmärkte zu erschließen.

Diese neue Anlage wird nach häufig geäußerter Meinung als Ursache für den schlechten Verkehrsfluss angesehen. Jedenfalls hat sich die Staulänge vergrößert, aber auch verlagert. Hessen Mobil weist auf die Situation hin, bevor dort die Ampel aufgestellt wurden. Damals sei es verstärkt zu Staus vor der Unterführung der Bahnlinie, also weiter in Richtung Innenstadt, gekommen. Im Berufsverkehr standen die Fahrzeuge vor der Einmündung zur Rodensteinstraße (B3).

Auf die Frage der CDU, welche weiteren Änderungen am Knotenpunkt Wormser Straße/Fabrikstraße denkbar sind, hätten die Fachleute angegeben, dass sich die Grünzeiten für die Fahrzeuge aus der Fabrikstraße verkürzen ließen. Dies könnte sich positiv auf den Verkehr auf der B47 auswirken, würde allerdings den Abfluss aus der einmündenden Straße beeinträchtigen.

Eine isolierte Betrachtung einzelner Anlagen sei jedoch nicht zielführend. Aufgrund der Koordinierung der Ampelschaltung müsste der gesamte Straßenzug überprüft werden. Mit einer Simulation könnte man die Auswirkungen auf die Strecke prüfen, hierzu müsste zunächst eine Verkehrszählung an allen betroffenen Kreuzungen durchgeführt werden.

Zweispurig stadteinwärts?

„Insbesondere die Wormser Straße muss eingehend betrachtet werden. Spätestens mit dem Verkehrsentwicklungsplan, den die Stadt gerade neu aufstellt, sind die Daten zu erheben und Maßnahmen vorzusehen“, erklärt Stadtverordneter Carmelo Torre für die CDU.

Die Christdemokraten schlagen vor, die Erweiterung der Fahrbahn auf der Wormser Straße stadteinwärts auf zwei Spuren zu prüfen – konkret vor der Einmündung der Fabrikstraße. Dies könnte die Aufstellfläche vergrößern und in einer Grünphase könnten mehr Fahrzeuge als bisher die Kreuzung passieren. Zu klären sei, ob sich damit der Verkehrsfluss insgesamt verbessern oder die Staulänge nur punktuell verkürzen lässt.

Darüber hinaus sollen weitere Strecken, die innerorts von der Autobahnabfahrt kommend nach Osten führen, betrachtet werden. Weil – auch durch das neue Wohngebiet auf dem ehemaligen EKZ-Gelände – künftig eher mehr Verkehr zu erwarten ist, gehe es um eine Entlastung der Wormser Straße. Die Frage ist, ob gerade südlich eine solche Möglichkeit mit der erforderlichen Kapazität vorstellbar wäre.

Wenngleich keine Lösung erkennbar sei, die kurzfristig umsetzbar wäre, will sich die CDU weiter mit dem Thema befassen. Bei der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans will sie darauf hinwirken, dass Probleme behandelt und dazu Vorschläge erarbeitet werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.06.2019