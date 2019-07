CDU-Ortstermin an neuer Kita

Bensheim.In Plätze für die Kinderbetreuung investiert die Stadt Bensheim weiterhin. Mehrere Bauprojekte laufen oder sind in Vorbereitung, um das Angebot entsprechend der zunehmenden Nachfrage auszubauen. Ein Beispiel ist der Neubau einer Kindertagesstätte in der Sparkassenallee.

Zum Ortstermin in der künftigen Einrichtung „Hollerbusch“ kommen die Stadtverordneten der CDU am Dienstag (30.) zusammen, sie wollen sich über den Fortschritt der Bauarbeiten informieren.

„Ziel der CDU ist, dass für jedes Kind, das eine Betreuung benötigt, ein Platz zur Verfügung steht“, erklärt Ingrid Schich-Kiefer, Stadtverordnete und Ortsvorsteherin von Bensheim-West.

Im Westen der Stadt soll noch eine weitere Einrichtung neu gebaut werden: Eine mehrzügige Einrichtung ist an der Ecke Berliner Ring/Bertolt-Brecht-Ring geplant. Für die CDU stellt die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze einen Schwerpunkt der aktuellen Aufgaben dar, was auch durch stetig steigende Ausgaben für diesen Bereich im städtischen Etat deutlich wird.

Die Kommunalpolitiker der Union treffen sich am Dienstag (30.), um 19 Uhr, am Standort der neuen Kita in der Sparkassenallee. red

