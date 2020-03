CDU plädiert für verkehrsberuhigte Zone

Bensheim.„Die CDU-Fraktion unterstützt und befürwortet die Empfehlung des Magistrats, im Bereich der Nibelungenlandhalle an der Wilhelmstraße einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen“, erklärt CDU-Stadtverordneter Markus Geißelmann die Position der Fraktion. Auf einer Länge von etwa 60 Metern soll wie berichtet ein niveaugleicher Ausbau der Straßen- und Gehwegflächen erfolgen, um den Schülern, die zur Sporthalle wollen, einen verkehrssicheren Übergang und Aufenthaltsbereich anzubieten.

Die Sporthalle wird sehr rege von den Schülern der Heinrich-Metzendorf-Schule und des Goethe-Gymnasiums genutzt. Sie stoßen dort auf einen sehr stark frequentierten Knotenpunkt. Fußgänger und Radfahrer als auch motorisierter Verkehr sind dort während der Schul- und Sportzeit im hohen Maße anzutreffen.

Obwohl mit dem Berliner Ring auf der Westseite und mit der Darmstädter Straße auf der Ostseite zwei echte Alternativen parallel zur Wilhelmstraße in Nordsüd-Richtung für den motorisierten Verkehr bestünden, sei die Zahl der Nutzer der Wilhelmstraße sehr hoch, heißt es in der Pressemitteilung der CDU. „Mit der Maßnahme wollen wir die Schüler im Umfeld der Sporthalle und auf dem Weg dorthin mehr schützen“, erklärt CDU-Stadtverordnete Tanja Marquardt. Analog des Bereichs vor dem Rathaus soll hier in Zukunft nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Die Größe der Ausbaufläche beträgt rund 700 Quadratmeter und soll circa 220 000 Euro Investitionskosten erfordern. Über diesen Vorschlag des Magistrats wollen die Mitglieder der CDU-Fraktion am heutigen Dienstag (10.) mit Bürgermeister Rolf Richter sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hotel Felix an der Dammstraße 48. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020