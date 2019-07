CDU-Rundgang in der Innenstadt

Bensheim.Der Nibelungenbrunnen in der oberen Hauptstraße, der Bereich entlang der Lauter und der Marktplatz sind Stellen in der Stadtmitte, für die eine Umgestaltung geplant ist. Bei einem Rundgang am Dienstag (16.) wollen die Stadtverordneten der CDU über die Vorschläge sprechen.

Der Marktplatz ist nicht der einzige Ort im Zentrum von Bensheim, für den eine Belebung angestrebt wird. Auch für das Umfeld des Nibelungenbrunnens ist geplant, dieses aufzuwerten. Im städtischen Haushalt stehen finanzielle Mittel für die Maßnahme zur Verfügung. Die Christdemokraten wollen mit Erstem Stadtrat Helmut Sachwitz über Ideen beraten. Weiterer Punkt ist der Spielplatz am Wambolter Hof, der erneuert werden soll.

Besser wahrnehmbar könnte – wie mehrfach berichtet – die Lauter werden, die mitten durch die Innenstadt fließt, wie CDU-Stadtverordneter Tobias Heinz erklärt: „Ein Zugang zum Wasser würde die Aufenthaltsqualität steigern. Insgesamt bietet der Abschnitt zwischen Platanenallee und Rinnentor ein Potenzial mit Bachlauf und historischen Bauwerken.“

Der Rundgang beginnt um 19 Uhr am Nibelungenbrunnen in der oberen Hauptstraße. red

