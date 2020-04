CDU setzt sich für die Kirchbergschule ein

Bensheim.In der Kirchbergschule soll es auch in Zukunft Grundschulklassen geben. Die örtliche CDU spricht sich dafür aus, die seit vielen Jahren bestehende Struktur grundsätzlich beizubehalten. Das heißt, dass Förderschule und Grundschule „unter einem Dach“ bleiben.

„Wir haben über dieses Anliegen mit Landrat Christian Engelhardt gesprochen“, berichtet Tobias Heinz seitens der Christdemokraten. Als Ergebnis ergab sich, in den Schulentwicklungsplan bezüglich der Kirchbergschule aufzunehmen, dass die Schule bleiben soll, wie sie ist. Nun wolle man versuchen, beim Land eine Zustimmung dafür zu erhalten. Diesen Vorschlag habe Engelhardt, der Schuldezernent ist, im Gespräch mit der CDU gemacht, und wolle ihn nun zunächst in die Beratungen der Fraktionen und der Gremien des Kreises einbringen.

Aktuell wird ein neuer Schulentwicklungsplan für den Landkreis Bergstraße aufgestellt, der für dieses Anliegen geändert werden müsste. Denn dessen Entwurf sieht wie mehrfach berichtet vor, am Standort in der Darmstädter Straße nur noch die – dann erweiterte– Förderschule einschließlich ihrer zentralen Aufgaben unterzubringen, während die Schüler der ersten bis vierten Klassen an anderen Grundschulen aufgenommen würden.

„Doch vor allem viele Eltern aus den betroffenen Wohngebieten des Schulbezirks haben sich gegen dieses Vorgehen ausgesprochen“, wie Oliver Roeder, Kreistagsabgeordneter und ehrenamtlicher Stadtrat, berichtet. „Die CDU teilt ihre Einwände, weil sie begründet sind.“

Für das sonderpädagogische Beratungs- und Förderzentrum, das an der Schule angesiedelt ist, müssen die erforderlichen Rahmenbedingungen gewährleistet sein, worauf die CDU hinweist. Die Lehrkräfte, die an dem Zentrum beschäftigt sind, betreuen eine Reihe allgemeiner Schulen in der Region, unter anderem beim inklusiven Unterricht. Die personelle Ausstattung müsse dieser übergreifenden Aufgabe entsprechen. Auch Bürgermeister Rolf Richter habe sich dafür ausgesprochen, die Kirchbergschule als Grund- und Förderschule fortzuführen. Schließlich lassen sich damit längere Schulwege für Kinder vermeiden, schon heute verfügt die Schule über ein Betreuungsangebot, das den Aufenthalt bis in den Nachmittag ermöglicht. Als Mitglied des Kreistages wolle er sich für diesen Weg einsetzen. Allerdings ist die Verbindung einer Grund- mit einer Förderschule im Hessischen Schulgesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. Der Schulentwicklungsplan mit seinen Festlegungen muss vom Kultusministerium des Landes genehmigt werden. Daher hat sich die CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland dem Thema angenommen und wolle für die besondere, gewachsene Situation in Bensheim werben.

Im Gesetz ist die Zusammenarbeit von Förderschulen mit allgemeinen Schulen explizit genannt. Die Christdemokraten sehen dies als Ansatz, weiterhin die verbundene Grund- und Förderschule zuzulassen. Auf den verschiedenen Ebenen – von der Stadt über den Kreis als Schulträger bis zum Land – wollen sich die Vertreter der CDU für den Fortbestand einsetzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.04.2020