Bensheim.Die Mitglieder der CDU-Fraktion werden am heutigen Dienstag (15.) die bevorstehende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten. Zwei wichtige Entscheidungen zu Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren und im Schulalter stehen an.

„Der Bedarf an Betreuungsplätzen nimmt entgegen den ursprünglichen Planungen in den letzten Jahren kontinuierlich zu“, erklärt CDU-Fraktionschef Markus Woißyk. „Gründe hierfür sind neben dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und der Nachfrage im Bereich der unter Dreijährigen auch der Zuzug junger Familien und die Berufstätigkeit der Eltern.“ Auf einem Grundstück, das sich in Nachbarschaft der Kindertagesstätte Stubenwald befindet, wird zurzeit ein Bürogebäude erstellt. Nach Gesprächen mit dem Investor besteht die Möglichkeit, zeitnah im Erdgeschoss eine Erweiterung der bestehenden Kita für drei Gruppen zu errichten. Der städtische Eigenbetrieb Kinderbetreuung soll die Räumlichkeiten anmieten, die Fertigstellung ist für diesen Herbst geplant. Die CDU-Fraktion unterstützt das Vorgehen des Magistrates.

Wir wollen die Betreuungsangebote in Kindertagesstätten und auch Schulen entsprechend dem Bedarf weiter ausbauen“, sagt CDU-Stadtverordneter Tobias Heinz. „Vor allem an den Grundschulen soll das Angebot am Nachmittag ausgeweitet werden. Hierbei sollen sie eine Unterstützung durch die Stadtverwaltung erhalten“.