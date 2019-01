CDU spricht heute über Wohnraum-Projekte

Bensheim.Auch für das neue Jahr ist das Schaffen von Wohnraum eines der wichtigsten Ziele der CDU in Bensheim. „Der Bedarf ist weiter sehr deutlich spürbar, an Lösungen arbeiten wir kontinuierlich“, sagt Fraktionschef Markus Woißyk. Am heutigen Dienstag (15.) kommen die Stadtverordneten der CDU-Fraktion zu ihrer ersten Arbeitssitzung im neuen Jahr zusammen. Die Christdemokraten wollen mit Bürgermeister Rolf Richter und Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz über laufende Vorhaben zur Schaffung von Wohnraum in Bensheim sprechen.

In den letzten Jahren wurden bereits viele Wohnraum-Projekte umgesetzt und neue angestoßen, auch in Zukunft stehen weitere an. „Uns sind verschiedene Wohnformen sehr wichtig, vom Einzelhaus bis zur Eigentums- und Mietwohnung“, sagt CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein. „Das Angebot muss aus unserer Sicht vielfältig sein. Wohnraum für junge Familien, für Senioren oder für Menschen mit niedrigem Einkommen zählt unbedingt dazu. Nicht nur Wohnungen aus dem Segment des sozialen Wohnungsbaus sind vorzuhalten, sondern auch für diejenigen Menschen, die keinen Anspruch auf einen entsprechenden Berechtigungsschein besitzen, sprich über der Einkommensgrenze liegen.“

Von EKZ- bis CBM-Gelände

Aktuell sind mehrere Projekte in Bensheim und seinen Stadtteilen im Verfahren, womit sich die städtischen Gremien auch in diesem Jahr weiter beschäftigen werden. Über Konzepte für das ehemalige EKZ-Grundstück an der Wormser Straße und für den Meerbachsportplatz in der Stadtmitte wurde bereits entschieden. Ein entsprechendes Bauleitplanverfahren wird der nächste Projektschritt zum Beispiel beim Meerbachsportplatz sein. Für das bisherige CBM-Gelände in Schönberg und die alte Brotfabrik in der Weststadt gibt es bereits einen Bebauungsplan, der als Satzung beschlossen wurde und somit Baurecht bietet. Für das Neubaugebiet in Fehlheim kommt das Verfahren in einen weiteren Schritt, für dieses Jahr ist ein Satzungsbeschluss geplant. Helmut Sachwitz wird zu den Vorhaben Erläuterungen und einen aktuellen Sachstand geben.

Die Mitglieder der Fraktion kommen heute zusammen, um über dieses und weitere Themen zu sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46. red

