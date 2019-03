CDU spricht über Blitzer

Bensheim.Die CDU-Fraktion unterstützt die geplante Installation einer Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage am Knotenpunkt Wormser Straße/ Berliner Ring. Die Situation an der Kreuzung hat sich nach Meinung der Christdemokraten in den letzten Jahren zunehmend kritischer entwickelt.

Grundsätzlich sehe die CDU die Installation von solchen Anlagen im Stadtgebiet eher kritisch und zurückhaltend. Beim besagten Knotenpunkt sei dies deutlich anders. „Hier sind zuletzt einfach zu viele Verkehrsunfälle passiert, das Rotlicht wurde bedauerlicherweise zu oft missachtet“, meint Stadtverordneter Ralf Dorsheimer. Das bestätigten Gespräche mit der zuständigen Polizeiakademie Hessen in Wiesbaden und der Polizeidirektion.

Der Standort für die neue Anlage befindet sich, aus Richtung Autobahn kommend, nach dem Berliner Ring im Mittelstreifen. Von dort erfolgt eine Messung der Rotlichtverstöße bei der Überfahrung des Berliner Rings aus Westen kommend. Ebenso erfolgt eine Geschwindigkeitsmessung aus dieser Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt.

Die Stadtverordneten treffen sich heute (26.), um über die Aufstellung der Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage mit Bürgermeister Rolf Richter zu sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hotel Felix. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019