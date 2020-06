CDU spricht über Corona-Hilfen

Pandemie

Weiterhin keine neuen Corona-Fälle

Im Kreis Bergstraße wurden auch am Dienstag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Das teilte das Landratsamt am Abend mit. Die letzte Infektion trat am vergangenen Donnerstag auf. Insgesamt sind 366 Infektionsfälle bekannt. 353 ...