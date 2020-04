CDU spricht über den Einzelhandel

Bensheim.Ab dieser Woche dürfen die Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen. Die CDU-Fraktion sieht dies als maßvollen und vernünftigen Schritt an, um Einkäufe in den örtlichen Läden zu ermöglichen. Freilich sei dies derzeit nur möglich, wenn die Regeln zu Abständen, Steuerung des Zutritts und Hygiene beachtet werden.

„Wir wollen, dass die vielfältigen Angebote zum Einkaufen in der Innenstadt von Bensheim wie auch in der Ortsmitte von Auerbach erhalten bleiben. Die Geschäfte werden hoffentlich die schwierige Zeit der Corona-Krise überstehen“, sagt CDU-Stadtverordnete Waltrud Ottiger. „Daher sind alle aufgerufen, vor Ort in der Stadt einzukaufen. Und weiterhin bieten viele der hiesigen Händler eine Bestellung über das Internet an.“

Anziehungspunkte für die Stadt

Positiv werten die Christdemokraten die Entscheidung der Landesregierung, dass auch größere Läden öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf die aktuell höchstens zulässigen 800 Quadratmeter begrenzen. Schließlich seien Kauf- und Modehäuser als Anziehungspunkte für die Innenstadt genauso wichtig wie die kleineren Geschäfte – vor allem in Bensheim.

Die Stadtverordneten der CDU beraten in einer Telefonkonferenz am heutigen Dienstag (21.) über dieses und weitere aktuelle Themen. Hinsichtlich der Ladenöffnung setzen sie darauf, dass beim Einkaufen die Umstände der Pandemie berücksichtigt werden können, damit die Zahl der Infektionen trotz schrittweiser Lockerung der Einschränkungen im Alltag nicht ansteigt. red

