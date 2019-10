CDU spricht über den Marktplatz

Bensheim.Die Mitglieder der CDU-Fraktion werden am heutigen Dienstag (8.) unter anderem über die Auftaktveranstaltung zum „Marktplatz der Zukunft“ sprechen. „Die große Beteiligung beurteilen wir als positiven Start zu einem Dialogprozess der Bürger zum Gesamtmarktplatz“, erklärt CDU-Stadtverordnete Tanja Marquardt.

Die CDU-Fraktion will in den kommenden Wochen versuchen, die Bürger zu motivieren, sich für ihre Stadtmitte mit Ideen und Vorschlägen aktiv einzubringen. „Positiv stimmen uns die zahlreichen abgegebenen Kärtchen an den zehn Themen-Stellwände an diesem Abend. Über die zahlreichen Ideen, Vorschläge und Anregungen wird in Zukunft und im weiteren Verlauf in Arbeitsgruppen zu diskutieren sein“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Den Hinweis einer Teilnehmerin, auch die Jugend in den Prozess einzubinden, unterstützt die Union“, erklärt CDU-Stadtverordneter Ralf Dorsheimer. Aber auch der Einzelhandel und die Gastronomen seien wichtige Akteure im Dialogprozess „Marktplatz der Zukunft“.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion treffen sich am heutigen Dienstag (8.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim, um sich über den Verlauf der Auftaktveranstaltung auszutauschen. red

