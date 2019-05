CDU spricht über Geburtshilfe

Bensheim.„Als vor drei Jahren der Erhalt des Krankenhauses in Bensheim erreicht wurde, war damit die Erwartung verbunden, dass dort weiterhin Kinder auf die Welt kommen können. Wenngleich das Heilig-Geist-Hospital insgesamt erfolgreich arbeitet, stellt der Verlust der Geburtenstation einen Rückschritt dar“, sagt CDU-Stadtverordneter Markus Geißelmann.

Die Christdemokraten wollen über die Schließung der Abteilung für Geburtshilfe sprechen, zu der sich der Krankenhausträger entschieden hat. Da keine Belegärzte gefunden wurden, die die Leitung der Abteilung fortführen könnten, ist diese nachvollziehbar. Die Mitglieder der CDU-Fraktion werden allerdings erörtern, ob es Alternativen gibt, auch künftig Geburten in Bensheim zu ermöglichen. Insbesondere soll der Vorschlag der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz aufgegriffen werden, ein Geburtshaus in der Stadt einzurichten.

Über die bisherige Arbeit am HGH werden sich die Stadtverordneten der CDU im Gespräch mit Dr. Rolf Schwabenland am heutigen Dienstag (7.) austauschen. Hierbei wird unter anderem über die Versorgung durch die Geburtshilfe in umliegenden Krankenhäusern gesprochen.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Weinhaus „Blauer Aff“, Kappengasse 2, Auerbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019