CDU spricht über Kitas

Bensheim.Die CDU befasst sich in ihrer heutigen Sitzung mit der Situation der Kindertagesstätten in Fehlheim und Schwanheim. „Weil der Bedarf an Betreuungsplätzen kontinuierlich steigt, setzt sich die CDU weiter dafür ein, dass der Ausbau des Angebots fortgesetzt wird“, erklärt Stadtverordnete Sibylle Becker.

Aktuelle Beispiele sind die Tagesstätte Sankt Winfried, die durch ein neues Gebäude am bestehenden Standort ersetzt werden soll, und die zusätzliche Einrichtung in den Kappesgärten am Berliner Ring. Weiter ist an der ehemaligen Sparkassenallee die Bewegungskindertagesstätte Hollerbusch errichtet worden.

Die bestehenden Gebäude aus den 70er Jahren in den westlichen Stadtteilen Fehlheim und Schwanheim wurden von der Verwaltung umfangreich überprüft, auch zu einer möglichen Sanierung und Erweiterung. Der künftige Bedarf für das Betreuungsangebot muss abgebildet werden können. Zusätzlich wurde eine Standort-Analyse verschiedener Grundstücke für die Realisierung eines alternativen Neubaus durchgeführt.

Noch nicht festgelegt ist die künftige Trägerschaft. „Die CDU sieht es als erstrebenswert an, dass weiterhin eine kirchliche Trägerschaft für die zukünftige Einrichtung besteht“, erklärt CDU-Stadtverordneter Tobias Heinz. Hierzu soll der Magistrat weitere Gespräche führen.

Über die Investitionen für die Kinderbetreuung beraten die Stadtverordneten der CDU-Fraktion bei ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (21.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, Bensheim mit Bürgermeister Rolf Richter. red

