CDU spricht über Sicherheit

Bensheim.Die Mitglieder der CDU-Fraktion kommen am heutigen Dienstag (27.) zusammen, um unter anderem über die Bürgerversammlung zum Thema Sicherheit zu sprechen. Die Ist-Situation und Zusammenarbeit der Akteure in Bensheim wurde an diesem Abend für sehr gut bewertet. Die CDU-Fraktion befasst sich bei ihrer heutigen Sitzung mit dem Programm KOMPASS, das die bestehenden Maßnahmen für die Sicherheit stärken und ergänzen soll.

Auch Sauberkeit gehört dazu

Rudolf Volprecht erklärt für die CDU-Fraktion: „Zur Sicherheit gehört die Sauberkeit. Dies wollen wir in dem zu erarbeitenden Konzept berücksichtigen.“ In einem gepflegten, positiv wirkenden Umfeld, auf Straßen und Plätzen, halten sich Menschen gerne auf. Das Sicherheitsempfinden wird gefördert. Im Zuge der aktuellen Beratung des Haushalts für das kommende Jahr wird vorgeschlagen, den Einsatz der Citystreife auszuweiten. Die finanziellen Mittel für die Sicherheitskräfte eines externen Dienstleisters sollen erhöht werden.

Auch der Freiwillige Polizeidienst gehört zur Sicherheitsarchitektur in Bensheim. In der letzten Sitzungsrunde im Oktober wurde ein Beschluss in den städtischen Gremien gefasst, der eine interkommunale Zusammenarbeit mit Zwingenberg vorsieht.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion wollen dafür sorgen, dass für die Sicherheit ausreichend Mittel im Haushalt für das Jahr 2019 zur Verfügung stehen. Am heutigen Dienstag (27.) kommen sie um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, in Bensheim zusammen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018