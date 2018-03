Anzeige

Die Christdemokraten erinnern daran, dass die zu hohe Belastung in Bensheim an nur einer von zwei Messstellen festgestellt wurde. Diese befindet sich in der Nibelungenstraße oberhalb des Ritterplatzes im Bereich einer engen Bebauung. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter werde – im Vergleich zu anderen betroffenen Orten – nur geringfügig überschritten.

„Der Masterplan soll darstellen, ob sich die Messwerte an einer Stelle auf die gesamte Stadt übertragen lassen. Auch erwarten wir aus den Untersuchungen eine Aussage, welche Quellen zu der Belastung beitragen“, sagt Stadtverordneter Maximilian Gärtner. Für den genannten Abschnitt der Nibelungenstraße werden verkehrssteuernde Maßnahmen geprüft. Die Fraktion tagt am Dienstag (6.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018