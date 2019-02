CDU-Treff mit Michael Gahler

Bensheim.Europaabgeordneter Michael Gahler kommt zum nächsten CDU-Treff. Am Freitag (15.) wird er über den Sachstand des Brexits berichten. Zudem wollen die Christdemokraten – angesichts der Migration aus Afrika nach Europa – über Grenzschutz und Entwicklungshilfe sprechen.

Aktuelle Themen stehen damit im Mittelpunkt der Veranstaltung. Rund drei Monate vor der Europawahl, die im Mai ansteht, besteht die Gelegenheit zur Diskussion. Die Teilnehmer bestimmen die Themen der Gesprächsrunde und können ihre Fragen direkt an Michael Gahler richten. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Nibelungenquelle, Hauptstraße 71. Zur Teilnahme lädt der CDU-Stadtverband alle ein, die sich über die Politik in Europa informieren wollen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.02.2019