CDU-Treff zum Brexit

Michael Gahler © CDU

Bensheim.Über die Folgen des Brexits für Deutschland und die südhessische Region diskutieren die Christdemokraten beim nächsten CDU-Treff. Zudem wird der aktuelle Stand des Austritts von Großbritannien aus der EU dargestellt.

Europaabgeordneter Michael Gahler wird zu diesem und weiteren Themen berichten. Als einer von zwei CDU-Vertretern aus Hessen gehört er dem europäischen Parlament an und kandidiert wieder bei der Wahl in diesem Mai.

In Deutschland sind die Bürger der Ansicht, dass ihre Stimme in der EU zählt: 70 Prozent der Befragten haben bei der Eurobarometer-Umfrage eine positive Antwort gegeben. Die einheitliche Währung befürworten drei Viertel der Umfrageteilnehmer in den Euro-Mitgliedsländern. Als Hauptanliegen auf europäischer Ebene wurde mit 40 Prozent die Einwanderung genannt.

Die Migration aus Afrika nach Europa soll deshalb beim CDU-Treff angesprochen werden. Um den Schutz der Außengrenzen soll es ebenso wie um die Entwicklungshilfe für die Herkunftsländer der Flüchtlinge gehen. Schließlich soll Fluchtursachen begegnet und sollen Migrationsströme reduziert werden.

Für die Sicherheit sei die europäische Zusammenarbeit wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Die Christdemokraten wollen die Polizeibehörde Europol weiter ausbauen und den Datenaustausch bei der Strafverfolgung verbessern. Die EU sei nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft, die auf der christlich-abendländischen Kultur des Kontinents beruht.

Der CDU-Treff mit Michael Gahler beginnt am Freitag (15.), um 19 Uhr, in der „Nibelungenquelle“, Hauptstraße 71. Die Themen der öffentlichen Gesprächsrunde werden von den Teilnehmern bestimmt, wie die Union mitteilt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019