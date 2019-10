CDU-Treff zum Klimaschutz

Bensheim.Maßnahmen, die in Bensheim umgesetzt werden können, um den Ausstoß von CO2 zu verringern, sind das Thema beim CDU-Treff am Mittwoch (23.). Die Christdemokraten wollen beraten, wie der städtische „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ fortgesetzt werden kann.

Die Meinungen von Bürgern, die beim Infostand am Samstag in der Fußgängerzone gesammelt wurden, werden in die Diskussion einfließen. Zudem soll geprüft werden, welche Punkte aus dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung sich aufgreifen lassen.

Die CDU setzt nach eigenem Bekunden auf Anreize statt Verbote, durch Innovationen sollen neue Technologien erreicht werden. „Dies wird dazu führen, dass der CO2-Ausstoß weiter abnimmt. In Deutschland sind die Treibhausgasemissionen seit 1990 bereits um fast 30 Prozent gesunken“, betonte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz.

Der CDU-Treff beginnt am Mittwoch (23.) um 19 Uhr. Die öffentliche Veranstaltung, zu der interessierte Bürger eingeladen sind, findet im Kaffeehaus K‘meiers, Hauptstraße 84, statt. red

