CDU-Treff zur Bundespolitik

Gesundheitswesen

Ende einer Ära am Kreiskrankenhaus

Chefärztinnenwechsel am Kreiskrankenhaus Bergstraße: Zum Monatsende gibt Dr. Ursula Hurst in dem zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörenden Haus in Heppenheim die Leitung des Fachbereichs Gynäkologie und Geburtshilfe ab, ...