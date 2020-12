CDU unterstützt Entlastung der Vereine

Bensheim.„Die Vereine und andere Zielgruppen wollen wir finanziell unterstützen, damit sie die Auswirkungen der Corona-Krise besser bewältigen können“, erklärt Stadtverordneter Maximilian Gärtner.

„Bereits vor den Sommerferien hat die CDU für die Hilfen gestimmt, die seitens des Magistrats in Bensheim auf den Weg gebracht worden waren. In Ergänzung dazu und aufgrund der im November bundesweit geltenden Beschränkungen sollen nun weitere Unterstützungsmaßnahmen beschlossen werden“, heißt es in der CDU-Pressemitteilung.

Der bisherige Beschluss sieht vor, den Vereinen ein Viertel der Jahreszahlungen aus Erbbaurechts-, Pacht- und Gestattungsverträgen, welche die Stadt Bensheim mit ihnen geschlossen hat, zu erlassen.

Zahlungen erlassen

Da für November und Dezember wieder Verbote für Sport- und Kulturveranstaltungen gelten, sollen für diesen Zeitraum ebenfalls die Zahlungen erlassen und dies auch für zukünftige Lockdowns entsprechend gehandhabt werden, heißt es weiter.

„Kunst- und Kulturschaffende sind von der aktuellen Situation besonders betroffen“, sagt das ehrenamtliche Magistratsmitglied der CDU, Joachim Uhde. „Durch fehlende Veranstaltungstermine, Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten fehlen wichtige Einnahmen. Daher soll die Stadt Bensheim zur Förderung von Kulturschaffenden und Kulturstätten insgesamt weitere 10 000 Euro zur Verfügung stellen.“ Weitere finanzielle Vorkehrungen sind auch bei Kindertagesstätten und bei der Schulkindbetreuung vorgesehen. „Wenn die Betreuung nicht erbracht werden kann, weil die Einrichtung oder Gruppen mehr als fünf Tage geschlossen sind, sollen die Gebühren komplett erlassen werden“, erläutert Stadtverordneter Henning Ameis.

Die CDU-Stadtverordneten begrüßen die Aktion des Teams Stadtmarketing, um Gutscheine für das Parken während des Einkaufs im örtlichen Einzelhandel auszugeben.

In ihrer Videokonferenz am heutigen (8.) Dienstag werden die Mitglieder der Fraktion über die geplanten Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sprechen. red

