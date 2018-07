CDU will Stadtteile unterstützen

Bensheim.Trotz der angespannten Haushaltslage will die CDU bereits begonnene Vorhaben in den Stadteilen fortsetzen. "Nach Gesprächen mit den Bürgern im kleinsten Stadtteil Bensheims kann durch Eigenhilfe und der Bereitstellung von Haushaltsmitteln der seit längerem auf der Wunschliste des Ortsbeirates stehende Stromanschluss für die Aussegnungshalle am Friedhof in Langwaden realisiert werden",

...

Sie sehen 40% der insgesamt 979 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.12.2013